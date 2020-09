Haaland non è contento dei suoi 44 gol nella passata stagione: “Avrei potuto segnarne almeno 50…”

44 gol nella passata stagione possono bastare per farsi una fama da vero bomber e killer. Non per Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, che nella passata stagione con la maglia dei gialloneri e quella del Salisburgo, ha realizzato una valanga di reti che, però, non sembrano essere sufficienti per saziare la sua voglia di esultare. Parlando a RuhrNachrichten il giovane norvegese ha raccontato alcuni dettagli della sua preparazione che sottolineano la dedizione al lavoro e alla cura di ogni particolare.

Haaland: “Potevo fare più di 50 gol”

“Devo fare ancora tanto per diventare un calciatore migliore, questo è il mio obiettivo giorno dopo giorno”, ha esordito Haaland. “Devo diventare più cinico, ma anche migliorare l’affiatamento con i compagni di squadra, lo so. So cosa devo fare e devo lavorarci su. Rivedo spesso i miei gol e analizzo i dettagli che possono aiutarmi a segnarne altri. Ho rivisto i 44 della scorsa stagione spesso e penso che avrei potuto segnarne anche più di 50. Non voglio sembrare arrogante ma è la verità. Penso che questo atteggiamento sia positivo perchè significa che c’è del potenziale in me. Non sono soddisfatto, cercherò di lavorare per migliorare ancora”, ha concluso il bomber.

