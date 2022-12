Haaland, nuovo look “combattivo”: treccina da vichingo

Il bomber del Manchester City si prepara a tornare in campo in Premier League.

Il suo Manchester City tornerà in campo domani contro il Leeds per il campionato di Premier League ma Erling Haaland è già carico a mille. La conferma è arrivata dai social dove il centravanti norvegese ha mandato un segnale piuttosto chiaro.

Nuovo look per il giovane bomber che ha scelto le treccine da vichingo per la ripresa del massimo torneo inglese. Già a segno in Carabao Cup nella vittoria dei suoi contro il Liverpool, Haaland intende continuare la marcia inarrestabile di gol anche in campionato e, poi, nel 2023 anche in Champions League.