Haaland, pochi tocchi e tanti gol: “Ecco cosa faccio durante la partita”

Il centravanti Citizens carico per il big match contro l'Arsenal e non solo.

Redazione ITASportPress

Questa sera dovrà confermarsi bomber di razza per provare a riaprire definitivamente i conti in Premier League nel big match tra il suo Manchester City e l'Arsenal. Parliamo di Erling Haaland che ai canali ufficiali del club Citizens ha raccontato come affronta la partita e quali doti bisogna avere per andare a segno con una percentuale elevatissima, anche rispetto ai pochi tocchi di palla durante la gara.

Haaland e il segreto dei suoi gol "Ho segnato 25 gol? Naturalmente, questo non è normale. Ma ho capito che questa squadra era abituata a segnare 100 gol a stagione. Pertanto, come attaccante, sapevo che sarei venuto qui e avrei fatto gol. Il mio obiettivo è vincere trofei. In questo momento non possiamo pensare troppo a cosa potrebbe accadere a maggio e penso che dovremmo passare di partita in partita. In tal senso il mio obiettivo è vincere la partita contro l'Arsenal. La Premier League è una competizione dura. Ogni partita è importante. E quando abbiamo perso contro il Tottenham, sembrava che avessimo perso tutto. E ora, all'improvviso, siamo di nuovo in gioco".

Haaland ha poi spiegato come approccia alla gara e come si fa trovare pronto in zona gol: "Non ho bisogno di toccare la palla ogni minuti per restare nella partita. Devo rimanere concentrato al massimo per quando quel pallone mi arriverà e dovrò fare il massimo per segnare. Io devo essere pronto davanti alla porta e mi concentro per farlo".