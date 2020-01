Haaland, Raiola pensa già al futuro: “Germania scelta più giusta. Si sta preparando per arrivare al top…”

Ha fatto subito parlare di sé al debutto con il Borussia Dortmund, Erling Haaland, giovane bomber ex Salisburgo, non ha smesso di segnare neppure dopo essersi trasferito in Germania. Il giovane attaccante norvegese non ha perso tempo per la gioia del club tedesco e del suo agente Mino Raiola.

Ed è proprio il potente procuratore a parlare del centravanti classe 2000 ai microfoni di Sky Sports News: “Penso che sia stata la mossa giusta per lui andare in Germania”, ha detto Raiola. “Perché se parli della Premier League e vedi la Premier League come il punto più importante della piramide, devi fare attenzione quando ci vai. Haaland si sta preparando per il meglio. È così giovane che ha tempo per andarci”. “Quali club lo volevano realmente? Era vicino a molti club, quali non lo dico”. E sull’impatto devastante avuto all’esordio: “Tripletta alla prima uscita? Non sono rimasto sorpreso. Non so chi lo sia stato. Fare gol è quello che sta facendo da quando l’ho incontrato. È un ragazzo fatto per segnare e so che continuerà così”.