Haaland-Real Madrid, la precisazione dell’agente: “Nessun contatto”

Rafaela Pimenta, manager del centravanti norvegese del Manchester City, ha precisato che la propria presenza al Bernabeu per Real-Braga di Champions non era legata a ragioni di mercato

Il Real Madrid abbandona la pista Mbappé per tuffarsi su Erling Haaland? La clamorosa voce di mercato ha iniziato a girare da qualche settimana. Un paio di eventi avvenuti nella giornata di mercoledì 8 novembre sembravano rappresentare la classica doppia conferma, ma così non è. Almeno in via ufficiale.