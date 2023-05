Haaland: “Record di gol in Premier League? Festeggio a casa con i videogiochi”

Record di gol in una singola stagione di Premier League per l'attaccante del Manchester City che può ancora incrementare il traguardo.

Contro il West Ham è arrivato il 35esimo gol stagionale in Premier League per Erling Haaland , bomber del Manchester City . Si tratta del numero più alto di sempre in una singola annata del torneo inglese.

Al termine della gara vinta dai Citizens, Haaland è stato intervistato da Sky Sports e ha confidato come esulterà a casa: "Se festeggio a casa il traguardo? Sono molto felice di questo record ma non voglio pensarci e neppure ad altri. Ora torno a casa, mangio qualcosa e gioco ai videogiochi. Non dico quale se non mi prendono tutti in giro. Poi andrò a letto. Ecco come festeggio questo traguardo".