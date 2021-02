Haaland sbotta e avvisa il Borussia Dortmund: “Se giochiamo in questo modo…”

Sconfitta contro il Friburgo e pareggio, raggiunto in rimonta, contro l’Hoffenheim. Non certo un bellissimo momento di forma e risultati per il Borussia Dortmund di Erling Haaland che ai microfoni di Sky, come riporta Mundo Deportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto piccate a proposito del gioco della squadra e delle prestazioni messe in campo dai suoi. In vista del prossimo impegno di Champions League contro il Siviglia e, più in generale, per il continuo del campionato tedesco, le parole del centravanti suonano come un vero e proprio sfogo per stimolare l’ambiente a fare meglio.

Haaland sbotta

In vista della sfida di Champions League di martedì sera contro il Siviglia, Haaland ha commentato: “Se giochiamo come nelle ultime partite non avremo alcuna possibilità“, ha sentenziato senza giri di parole il centravanti norvegese. “Dobbiamo resettare tutto e portare energie positive all’ambiente. Ci serve farlo il prima possibile”.

E ancora: “Il mister ha un piano e noi dobbiamo seguirlo. Durante le partite dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo deciso. Lui crede nel lavoro e anche noi dobbiamo farlo per vincere”.

In ottica campionato, con le posizioni che valgono la qualificazione alla Champions League lontante ora 8 punti: “Giocare questo torneo è una cosa speciale per me e spero che alla fine il Borussia Dortmund riesca a qualificarsi. Sono convinto che se diamo il 100% ce la faremo”.