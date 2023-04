Haaland segna ancora ed eguaglia il record in Premier League

Con la rete segnata oggi, Erling Haaland ha raggiunto il record di 34 gol in una singola stagione di Premier League. Il norvegese ha aperto le marcature della sfida Fulham-Manchester City, avvicinando il trofeo di campioni d'Inghilterra ai citizens, ma anche un incredibile record che nella lega inglese solo due campioni del passato sono riusciti ad eguagliare. Come riportato da FabrizioRomano, l'ex Borussia Dortmund ha raggiunto il traguardo di Andrew Cole (93/94) e Alan Shearer (94/95). Unico dettaglio, i due campioni ebbero a disposizione 42 partite per siglare lo strabiliante numero di 34 reti in campionato.