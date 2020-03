Haaland si racconta: “Cristiano Ronaldo? Anche vedere Messi e Neymar è fantastico. Ecco perché esulto in quel modo…”

Erling Haaland è l’attaccante del momento. Il centravanti norvegese è passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund e non ha alcuna intenzione di fermare la sua scalata ai vertici del calcio mondiale. Il bomber segna a raffica ed è sicuramente il calciatore più ricercato anche dalla stampa.

Intervistato da Esporte Interativo, il classe 2000 si è raccontato a tutto campo. Dalle sue caratteristiche, agli idoli fino alla spiegazione della sua esultanza.

CONFRONTO – “Per caratteristiche e gol preferisco Cristiano Ronaldo? Beh, anche vedere Messi e Neymar è fantastico”, ha risposto Haaland che in effetti ha mostrato anche di recente di non essere solo un goleador da area di rigore ma di saper giocare di squadra e segnare in ogni modo. E a proposito di realizzare reti, anche la sua esultanza è molto particolare: “Perché esulto in quel modo? Amo molto la meditazione. Mi dà serenità e mi tranquillizza. Ecco perché quando segna a volte festeggio così”.