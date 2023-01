Haaland: “Sofferto di un sacco di dolori dello sviluppo. Ora voglio la Champions”

La crescita, personale e nel calcio, la voglia di vincere e gli obiettivi personali. Dopo aver spiegato di essere sempre lo stesso, sia nello stile di gioco che nella motivazione, il bomber ha sottolineato che il suo segreto è quello di trovare la giusta "concentrazione mentale" che gli possa permettere di muoversi con anticipo rispetto ai rivali: "Provo, per esempio, a essere un po’ più reattivo a livello mentale. Perché se trovo la giusta concentrazione, guadagno un secondo, riesco a mettermi nella condizione di concludere e non mi possono bloccare. Loro pensano che io vada da una parte, invece corro dall’altra".

Uno step in avanti, a livello fisico, invece, lo aveva fatto a 16 anni nonostante qualche fastidio di troppo: "Onestamente, il mio obiettivo quotidiano era quello di mangiare il più possibile, perché stavo crescendo molto. Ho sofferto di un sacco di dolori legati allo sviluppo in diversi punti del corpo".

Ora, Haaland è al vertice del calcio e cerca di ottenere più successi possibili: "Cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere per vincere trofei qui al Manchester City. Voglio la Champions League. Il Pallone d'Oro? Penso che a tutti importi, ma non credo sia una buona cosa pensarci. Se tu e la tua squadra state giocando davvero bene, vi esibirete bene, inizierete a vincere trofei e probabilmente sarete nella lista. Ma sì, non puoi pensare a questo genere di cose. In futuro spero di essere ancora migliore di come sono adesso".