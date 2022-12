Haaland: “Sogno di giocare un Mondiale con la Norvegia. Ora vincere tutto col City”

Sosta per il Mondiale e anche in vista del Natale, anche se la Premier League giocherà, come da tradizione il giorno di Santo Stefano, eppure Erling Haaland ha solo una cosa in mente: giocare a calcio. Il centravanti norvegese del Manchester City si trova ad Abu Dhabi in ritiro col club (che giocherà contro il Liverpool il 22 per la Coppa di Lega) e ha rilasciato alcune parole riportate da The National News.