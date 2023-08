Haaland sostituito e fischiato dai tifosi dell’Arsenal: si vendica con un gesto…

Ebbene sì, perché al momento di uscire dal campo, richiamato da Pep Guardiola in panchina, il bomber norvegese si è preso i fischi dei sostenitori avversari e non ha nascosto il proprio disappunto ma non ha voluto subire passivamente la situazione. Infatti, eccolo che con la mano ha fatto il gesto del numero tre. Il riferimento è parso chiaro: il Treble fatto dal City la scorsa stagione, per ricordare ai rivali i successi ottenuti dalla formazione di Manchester rispetto a loro.