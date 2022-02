Haaland, tenerezza per San Valentino: messaggio social ai tifosi del Borussia

Dedica del bomber nel giorno degli innamorati

Non si sciolgono i dubbi sul suo futuro che potrebbe anche non essere più in Germania alla corte del Borussia Dortmund. Eppure, Erling Haaland ha un messaggio speciale per i suoi fan a tinte giallonere. Infatti, nel giorno di San Valentino, il centravanti ha scelto un bel post social "d'amore" verso i tifosi.