Haaland trascina il Dortmund che piega l’Eintracht. I risultati

Gialloneri devastanti contro la squadra di Francoforte

Il Borussia Dortmund ha battuto l'Eintracht Francoforte nel 1° turno del campionato tedesco. L'incontro si è concluso con il punteggio di 5: 2. Doppietta del solito Haaland poi Marco Reus, Thorgan Hazard e Giovanni Reina hanno segnato per i gialloneri. Il centrocampista del Borussia Felix Passlak ha causato un autogol. Jens Petter Hauge, arrivato dal Milan, ha segnato il secondo gol dell'Eintracht. Nelle altre partite comincia con una vittoria l'avventura di Mark van Bommel sulla panchina del Wolfsburg. L'ex centrocampista del Milan sorride per la vittoria dei Lupi in casa contro il Bochum, grazie a un gol del solito Weghorst. Poker dell'Hoffenheim sul campo dell'Augsburg, addirittura cinquina dello Stoccarda al Greuther Furth. Pari, invece, tra Bielefeld e Friburgo e tra Union e Bayer.