Haaland: “Triste per addio Sancho. Rose? Non vedo l’ora di lavorarci…”

Il centravanti ha fatto capire che resterà al Borussia Dortmund

Indizio di mercato per il Borussia Dortmund che, almeno per la prossima stagione, potrà ancora contare sui gol di Erling Haaland. Il centravanti norvegese è corteggiatissimo da diverse big europee tra cui soprattutto il Chelsea ma parlando a Stadium Astro sembra vedersi ancora in giallonero.