“Haaland vale 1 miliardo”: parola di Rafaela Pimenta

Parlando ad AS, la procuratrice ha detto la sua sul tema mercato e ovviamente sul bomber norvegese: "È impossibile non sorridere pensando a Erling. È incredibilmente simpatico, ma è anche un tipo serissimo e super professionale. Io non so dove può arrivare, per me la vetta per lui è qualcosa che è ancora sconosciuto nel mondo del calcio. Andrà più lontano di tutti quelli che l’hanno preceduto per tutto ciò che ora sappiamo del corpo umano, delle tecniche di allenamento, della nutrizione, batterà ogni record. Non so se andrà in Spagna, io voglio solo che sia felice, e ora al City è molto felice. Non puoi pensare alla tua prossima moglie nel giorno del matrimonio, e oggi Haaland è sposato".