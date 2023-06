Haaland: “Voglio il Treble col Manchester City. Mi hanno preso per questo”

Il bomber non si nasconde e punta a vincerre ogni trofeo possibile in questo finale di stagione.

Erling Haaland vuole vincere tutto. Rivali avvisati. Il Manchester City si avvicina alla finale di FA Cup e e a quella di Champions League in quel di Istanbul dopo aver vinto la Premier League. Ancora due trofei da alzare e il centravanti norvegese non nasconde la volontà di scrivere la storia.

Parlando alla BBC, il bomber non si è assolutamente nascosto: "Sarebbe qualcosa di irreale portare a casa il Treble, anche perché questo è il motivo per il quale il club mi ha acquistato. Non dobbiamo nasconderlo e farò di tutto per cercare di realizzarlo". Haalandha anche aggiunto: "È questo il mio sogno più grande e spero che diventi realtà. Ovviamente, però, non sarà facile: ci sono due finali contro due buona squadre. Saranno entrambe motivate e pronte a tutto, ma se giocheremo al meglio abbiamo buone possibilità per portarle a casa entrambe".