Hakimi ancora espulso col Psg: furia negli spogliatoi

Appena tornato dalla squalifica, Hakimi, esterno del Psg, ha rimediato contro l'Ajaccio un altro cartellino rosso per aver provocato la rissa finale insieme a Mangani. Nonostante il 5-0 finale dei suoi, il giocatore ex anche dell'Inter è parso decisamente teso e nervoso e lo ha confermato non solo per l'espulsione ma anche per la sua reazione successiva negli spogliatoi.