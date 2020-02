Hakimi diventa papà: gli auguri speciali del Borussia Dortmund

In tanti lo ricordano per la prestazione incredibile condita da due reti in Champions League contro l’Inter, ma nelle ultime ore il gol più bello lo ha fatto fuori dal campo. Parliamo di Achraf Hakimi, esterno del Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid, che è diventato padre.

Il giovane classe 1998 ha condiviso sui propri account ufficiali social l’arrivo del piccolo Amin. Un annuncio che è stato sottolineato anche dal Borussia Dortmund che ha voluto congratularsi col proprio calciatore su Twitter: “Diamo il benvenuto nella nostra famiglia ad Amín Hakimi”.