Hakimi fa impazzire la Francia: 8 in pagella. “Mai visto uno così”

L'esterno marocchino fa impazzire i tifosi del Psg e tutta la Francia

Achraf Hakimi è stato uno dei colpi stellari del mercato del Paris Saint-Germain ma probabilmente l'unico che fino ad ora ha subito convinto la tifoseria e la stampa. Dopo le prime uscite in amichevole nelle quali aveva mostrato sia in zona gol che in termini di assistenze ai compagni le sue doti, il marocchino si è confermato anche in campionato dove, nella gara di ieri contro il Brest, è stato eletto migliore in campo. 4 a 2 esterno per il Psg e nonostante l'assenza dal tabellino dei marcatori, l'ex Inter si è preso la scena e... un bellissimo 8 in pagella.