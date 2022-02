Hakimi: “Il Real non ha creduto in me. Felice al Psg. Verratti mi ha sorpreso…”

Achraf Hakimi è pronto a sfidare il suo passato e a farlo nel più importante palcoscenico possibile: la Champions League. L’esterno ora al Paris Saint-Germain affronterà il Real Madrid agli ottavi e ai microfoni di Marca, l’ex Inter...

SFIDA - "Sarà una bella partita contro una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato, come uomo e come giocatore", ha esordito Hakimi . "Siamo pronti: dobbiamo fare pochi errori e sfruttare le nostre forze. Pressione? Ho giocato in grandi campionati e grandi club, mi piace. Abbiamo grandi giocatori e le aspettative sono alte, ma cerchiamo di prenderla bene e fare il nostro lavoro".

DA EX - Ancora un pensiero sul Real Madrid e sul fatto che i Blancos non abbiano puntato su di lui: "L'addio al Real? È dipeso un po' dalla mancanza di maturità e un po' dalla fiducia che non hanno avuto in me. Quando arrivi dalle giovanili è normale che il club non scommetta tanto su di te. Poi ho giocato al Borussia Dortmund facendo due belle stagioni, dovevo decidere cosa fare e il Real non mi ha considerato ancora tanto. Così sono andato all'Inter e anche in quel caso il Real non ha fatto nulla. Sono contento che gli altri club abbiano avuto fiducia in me".