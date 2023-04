Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma c’è una sorpresa

Una situazione alquanto bizzarra quella che vede ancora una volta Hachraf Hakimi protagonista. Il laterale del Psg è stato accusato di presunto stupro lo scorso febbraio e per tale motivo lasciato dalla moglie, Hiba Abouk. Quest'ultima avrebbe deciso di rivolgersi agli avvocati per concludere il divorzio, per poi ricevere una sconcertante sorpresa. Alla richiesta di patrimonio, l'attrice ha scoperto che il calciatore è in realtà nullatenente rimanendo così a mani vuote.