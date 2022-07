Haller, cure per il tumore iniziate: “Primo passo fatto”. La foto dall’ospedale

Sébastien Haller ha annunciato, insieme alla sua nuova squadra, il Borussia Dortmund, qualche giorno fa di avere un tumore ai testicoli e di dover interrompere momentaneamente la sua carriera sportiva per curarsi. L'attaccante ivoriano, arrivato proprio qualche settimane fa dall'Ajax in Germania per prendere il posto di Haaland, ha cominciato le cure e ha dato un aggiornamento sulle proprie condizioni attraverso i social.