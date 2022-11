Haller, il calvario continua: “Devo operarmi ancora per il tumore”

Attraverso un messaggio sui social, l'ex Ajax, che si era visto durante l'ultima cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, ha detto: "Come pianificato fin dall'inizio, c'erano diverse possibilità da prendere in considerazione dopo la chemioterapia. Devo dirvi che per me la lotta non finisce qua", le prime parole di Haller. "Dovrò sottopormi a un'altra operazione per porre fine a questo tumore che mi tiene lontano dal campo. Voglio ringraziarvi tutti per i messaggi di sostegno e la forza che mi date in questo calvario. Non vedo l'ora di poter incontrarvi tutti".