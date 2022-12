Haller, la luce fuori dal tunnel: dopo il tumore potrebbe tornare presto ad allenarsi

Calma, cautela e sopratutto nessuna pressione. Eppure, potrebbero esserci buone notizie in arrivo per il Borussia Dortmund , che potrebbe presto riabbracciare Sebastien Haller . Il calciatore a gennaio, dopo essersi sottoposto alla seconda operazione prevista per il tumore al testicolo che gli è stato diagnosticato nel corso dell'ultima estate, potrebbe riprendere ad allenarsi.

Da parte del club, come anticipato, non ci saranno pressioni. Al momento, infatti, la società non ha fissato alcuna data di rientro per il centravanti. Tutto resta nelle mani del giocatore e dei medici. Ad ogni modo il rientro potrebbe essere molto vicino. Una buona notizia quindi per lui e per il club.