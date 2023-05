Haller snobba il Bayern: “Cerca un attaccante? Voglio vincere titolo al Borussia Dormtund”

Ancora una partita, da vincere, per fare la storia e trionfare in Bundesliga. Il massimo campionato tedesco si prepara al duello all'ultima giornata tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In tal senso, arrivano parole importanti da parte del centravanti dei gialloneri Sebastien Haller. Parlando alla Bild, il centravanti ha sottolineato quanto sarebbe bello poter festeggiare con i propri tifosi la vittoria del titolo e di come non gli importi il potenziale interessamento dei bavaresi nei suoi confronti.