Haller torna in campo in amichevole, Terzic: “Mi ha fatto venire la pelle d’oca”

Il tecnico mostra la sua gioia per il rientro del centravanti.

Redazione ITASportPress

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato così il ritorno in campo di Sebastien Haller dopo i mesi trascorsi a lottare per via del cancro ai testicoli. Il centravanti ex Ajax, infatti, è sceso sul terreno di gioco nella gara amichevole vinta dai gialloneri per 5-1 contro il Fortuna Dusseldorf.

Sui social, e sul profilo ufficiale del Dortmund, anche una clip video dove è possibile apprezzare proprio l'ingresso del bomber: "Sta sempre meglio e abbiamo visto abbastanza per essere fiduciosi in vista del prossimo futuro", ha detto Terzic dopo l'amichevole. "È indisponibile da diversi mesi ma ha fame, è determinato e vuole tornare presto al massimo della forma. Quello che sta mostrando in campo in allenamento è più che promettente. Con lui il nostro gioco sarà più imprevedibile".

Infine anche una sensazione personale: "Rivederlo in campo francamente mi ha fatto venire la pelle d'oca". La speranza adesso è di poter recuperare piano piano il giocatore per averlo a disposizione nelle partite che contano in Bundesliga e non solo.