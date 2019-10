Hamann, che attacco a Coutinho: “Se non inventa qualcosa vale come un mezzo giocatore…”

Duro attacco a Philippe Coutinho da parte dell’ex centrocampista tedesco anche del Liverpool Dietmar Hamann. Parlando a Sport Bild, l’ex calciatore ha commentato le recenti prestazioni del brasiliano, passato in Germania dal Barcellona.

Dure le parole di Hamann che si aspetta, evidentemente, molto di più dal classe 1992: “Per me è un estraneo in squadra. Non ricordo una singola azione pericolosa creata da lui in attacco. Se hai un giocatore così in squadra ma non crea situazioni pericolose in avanti, allora si avranno problemi in difesa perché è come se giocassi con un mezzo giocatore“, ha detto l’ex Reds che poi spera per il futuro: “Ha ancora 30-35 partite da giocare per mostrare qualcosa. Si deve ricordare che è qui al Bayern Monaco in prestito dal Barcellona e deve dimostrare…”.