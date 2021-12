Hamsik, doppia festa: segna e stende Balotelli e festeggia ‘record’ social

L'ex Napoli in gol e da record su Instagram

Weekend felice per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Parliamo di Marek Hamsik, ex Napoli, attualmente al Trabzonspor in Turchia. Il centrocampista è stato protagonista della vittoria dei suoi per 2-0 contro l'Adana Demirspor, squadra di Balotelli allenata da Montella. Per Marekiaro, un gol che ha chiuso i conti sul 2-0 per il suo club e che è stato anche celebrato via social in occasione di un altro incredibile traguardo raggiunto: quello degli 800 mila seguaci.