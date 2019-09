Hamsik, l’agente: “Vorrebbe salutare Napoli, ma deve essere la società ad organizzare…”

Dopo il suo addio al Napoli si è tanto parlato di quello che sarebbe dovuto essere il suo saluto alla città e agli ex compagni e tifosi. Fino ad oggi, però, ancora Marek Hamsik non ha avuto modo di dire addio, o forse arrivederci, ai suoi vecchi colori.

A parlare dello slovacco e di questo appuntamento col passato che tarda ad arrivare è stato il suo agente, Martin Petras, intervenuto su Radio Marte: “Ci sarà il tempo per fare un saluto a Napoli. Ad oggi, però, non c’è niente di programmato. In Cina sarà fermo a dicembre e a metà gennaio quindi chissà. Non è una decisione che dipende da lui, sicuramente a lui piacerebbe molto. Non è importante che giochi, basterebbe anche un giro di campo. Una cosa fatta bene però andrebbe organizzata dalla società, non può essere lui a chiederlo. Conosciamo il carattere di Marek, sicuramente tornerà a Napoli per salutare gli amici. La voglia di salutare i tifosi del Napoli c’è sicuramente”. E sul suo adattamento al campionato cinese: “Sta giocando dietro le punte o a centrocampo. Con l’arrivo di Rafa Benitez al Dalian è migliorato un pochino tutto. I rapporti tra loro due sono stati sempre buoni, ci sono state certe dinamiche a Napoli che andavano accettate”.