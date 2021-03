Hamsik sceglie il Goteborg: “Anima e corpo in questo progetto”

Marek Hamsik cambia casacca. Lo slovacco ex bandiera del Napoli lascia la Cina e torna in Europa, dove vestirà la maglia dell’IFK Goteborg. Il centrocampista ha recentemente giocato per il club cinese Dalian Pro. In precedenza, durante gli anni 2007-2019, Hamsik ha rappresentato l’SSC Napoli dove ha segnato 100 gol e 79 assist durante le sue 409 presenze in Serie A.

EMOZIONE

Lo stesso Hamsik racconta le sue sensazioni: “Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso dalle grandi opportunità di formazione che esistono qui. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Ora metto tutto il mio corpo e la mia anima in questo club”.

COMMENTO

Il direttore sportivo Pontus Farnerud commenta l’acquisto: “Abbiamo avuto un ottimo dialogo sin dal primo contatto e abbiamo un consenso nel nostro pensiero calcistico. Marek è qui per esibirsi ed è molto motivato. Rappresenta gran parte di ciò che l’IFK Goteborg vuole essere. Le sue qualità legate al calcio insieme al suo carisma, professionalità e passione lo rendono unico”.