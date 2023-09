Harakiri Nantes: invasione di campo di un tifoso durante l’azione d’attacco

Inizio di stagione da dimenticare per i canarini, ancora senza vittorie e fermati in casa anche dal Marsiglia anche a causa dello scriteriato gesto di un tifoso...

Sfuma ancora per il Nantes l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Dopo aver perso le prime due partite contro Tolosa e Lilla, i canarini avevano sbloccato la propria classifica grazie al rocambolesco pareggio interno per 3-3 contro il Monaco, quando alla squadra di Pierre Aristouy non era bastato portarsi prima sul 2-0 e poi sul 3-1.