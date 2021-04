Hargreaves ‘snobba’ Haaland e Kane: “Lo United ha Cavani. Inutile spendere 100 milioni”

L'ex centrocampista dà un consiglio ai Red Devils in chiave mercato

Owen Hargreaves non ha dubbi e consiglia in modo molto deciso il Manchester United, sua ex squadra. Anche dopo aver visto i Red Devilsall'opera in Europa League contro il Granda, l'ex centrocampista, ora commentatore tv, parlando a BT Sport, ha detto la sua opinione sulle mosse in ottica futura che la squadra di Solskjaer dovrebbe compiere. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Hargreaves: il consiglio sul mercato

Parlando di Cavani, in gol anche ieri nella sfida contro il Granada in Europa League, ha detto: "Devi tenerlo, è favoloso. Penso prima di tutto che sia un grande marcatore e i suoi minuti per gol lo dimostrano. È il miglior giocatore che ha il Manchester United in questo". E ancora in ottica futura: "Penso che tutti vorrebbero avere Harry Kane o Erling Haaland, ma con Cavani, non devi andare a spendere 100 milioni di sterline per un giocatore in quel ruolo, perché se li spendi lì, allora ci saranno altri ruoli scoperti che hanno più bisogno".

"Lo United ha bisogno di un esterno destro, ha bisogno di un centrocampista centrale, ha bisogno di un difensore centrale. Con Cavani lì è quasi una polizza assicurativa e quei soldi che avresti investito per l'attacco puoi andare a spenderli per altri tre giocatori in posizioni importanti". "Penso che se Cavani giocasse tutta la prossima stagione, allora potrebbe facilmente farti 25 gol, con gli altri ragazzi. Sarebbe come un mentore per Marcus Rashford, Mason Greenwood e Martial. Cavani è perfetto. Lo terrei al 100% e investirei i soldi in altre posizioni".