Hart amaro: “Vorrei continuare in Inghilterra ma è dura”

Non solo il passato nella lunga intervista rilasciata nelle scorse ore da Joe Hart al Guardian, ma anche uno sguardo al futuro. Il portiere inglese, ex Manchester City e Torino, si trova a vivere un momento delicato della sua carriera. A 35 anni l’avventura al Burnley, suo attuale club, sembra essere ormai finita. Ma il destino è davvero incerto per sua stessa ammissione.

Hart: “Altra avventura in Inghilterra difficile”

L’esperto portiere sa bene che per lui sarà difficile proseguire ad alto livello, nonostante le migliori intenzioni. Hart, classe 1987, non gioca una gara ufficiale in Premier League dal 2018 ecco perché trovare un’altra squadra sarebbe davvero come fare un terno al lotto nonostante sia in scadenza di contratto: “Sono aperto a qualsiasi esperienza, voglio solo continuare a giocare al massimo livello possibile”, ha detto l’estremo difensore che vorrebbe rimanere nella sua terra anche se sarà molto dura. “In Inghilterra, onestamente, non credo di riuscire a farlo. Non fraintendetemi. Mi piacerebbe avere un’altra grande possibilità qui in Gran Bretagna, ma potrebbe essere difficile.”