Hart: “Quando arrivò Guardiola al City sapevo sarei dovuto andare via…”

Joe Hart si racconta e lo fa ai microfoni del Guardian relativamente alla sua breve esperienza al Manchester City con Pep Guardiola. Era il 2016 quando al termine dell’Europeo, il portiere doveva fare ritorno nel club dove, appunto, arrivava per la prima volta il tecnico catalano. Per l’estremo difensore inglese sarebbe stata la fine della sua carriera ai Citizens.

Hart: l’addio al City ‘per colpa’ di Guardiola

“Ero abbastanza preoccupato”, ha raccontato Hart al tabloid britannico relativamente alla nomina di Guardiola come tecnico del Manchester City. “Molte persone, anche importanti, hanno provato a rassicurarmi sul fatto che sarebbe andato tutto bene. Ma io avevo solo un pensiero in testa, un solo sentimento, una sensazione. E non era positiva. Sono tornare tardi perché c’era l’Europeo nel 2016. Ma al mio arrivo mi era già tutto chiaro. Sapevo che sarei dovuto andare via subito nella finestra di mercato”. E il motivo, lo spiega lo stesso Hart: “Con me è stato sempre molto chiaro Guardiola. Questo è il genio di Pep. Prende decisioni e le porta avanti fino alla fine. Non sono dispiaciuto o arrabbiato con lui. Si va avanti, siamo uomini. Ed entrambi amiamo il calcio. L’unica cosa che volevo era parlargli. Ci ho provato fino in fondo quando abbiamo dialogato. Ho ascoltato quello che aveva da dirmi e io ho fatto altrettanto provando a spiegargli che anche se non sapevo giocare la palla con i piedi, in me poteva trovare molto altro. Lui, però, aveva le idee chiare: voleva lasciare il suo timbro nella squadra e aveva già in mente il modo”. E fu proprio l’idea di calcio e di costruzione del gioco dal portiere la motivazione che portò Hard ad andare via: “Mi sono reso conto che aveva bisogno di lasciare il segno a City. Aveva una direzione in cui voleva andare e da quel momento non ho insistito”. Hart lasciò poi il Manchester City e passò al Torino. Successivamento andò al West Ham ed infine al Burnley dove spera di poter lasciare il segno. Nei confronti di Guardiola, però, mai nessuna parola fuori posto.