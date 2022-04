Hasselbaink stronca Lukaku: “Non corre e non fa abbastanza per il Chelsea”

Il duro parere dell'ex

Parlando a Sky Sports, l'ex attaccante anche dei Blues non ha fatto giri di parole: "È stata davvero una pessima prestazione, in generale. Alcuni giocatori non hanno reso come avrebbero dovuto. Lukaku? Sta avendo la possibilità di dimostrare ma non fa abbastanza. Non corre, non chiede palla e non attacca gli spazi. Per questo non segna, è statico", ha detto Hasselbaink. E ancora: "Lukaku non ha avuto le migliori partite per dimostrare che è l'uomo giusto. Ma soprattutto mi pare non stia facendo nulla per dimostrare di esserlo. Non ho visto quel desiderio da parte sua di dimostrare che quello che si dice è sbagliato. Quella voglia di fare in più".