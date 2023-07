Havertz, debutto con l’Arsenal: “Ci vorrà tempo per adattarmi”

Il tedesco ha debuttato in amichevole col nuovo club. Le prime sensazioni.

Ha detto addio al Chelsea per accasarsi all'altra squadra di Londra, l'Arsenal. Parliamo di Kai Havertz che in queste ore ha avuto modo di fare il proprio debutto, anche se in amichevole, col nuovo club. Dopo la sfida dei Gunners contro il Norimberga, il giocatore ha parlato un po' delle sue prime sensazioni.