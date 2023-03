Havertz e il soprannome ‘asino’: “Ne ho tre e uno si chiama come Rudiger”

C'è ha la passione dei videogiochi, chi delle auto e chi, come Kai Havertz ... degli asini . Il giocatore della Germania e del Chelsea ha raccontato il suo amore per questi animali nel corso di un'intervista al Guardian. Il tedesco ha fondato la ‘Kai Havertz Stiftung', un’associazione benefica che si occupa del benessere degli animali e di fornire assistenza ad anziani e bambini.

NOMIGNOLO - "Sì, è vero. Alcuni dei miei compagni di squadra mi chiamano così. E non è per il mio modo di giocare a calcio, ma per il mio rapporto speciale con gli asini", ha confermato Havertz."Mi piacciono molto, li trovo calmi, sereni: non vogliono fare molto e sono sempre rilassati, vogliono semplicemente vivere la loro vita. Forse mi piacciono così tanto perché anch’io, in fondo, sono così".