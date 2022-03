Hazard, che attacco in Belgio: “Una cheerleader da 24 milioni l’anno”

Dure critiche al calciatore belga del Real Madrid per la sua esperienza infelice in Spagna

A margine di una delle sfide più importanti della stagione a livello europeo per il Real Madrid , ovvero la gara di Champions League contro il Psg valida per il ritorno degli ottavi, il quotidiano belga HLN fa il punto sulla situazione di Eden Hazard i n maglia merengues.

Dopo le parole del fratello del calciatore ex Chelsea che spiegava come in questo momento la carriera di Hazard si sia ormai già sviluppata e spetta a lui farsi trovare pronto quanto chiamato in causa, il media punge in modo molto forte il classe 1991 definendolo una "cheerleader da 24 milioni all'anno".