Hazard ci scherza su: “Sovrappeso? Sì, lo ammetto. Ma quando sono in ferie…”

Eden Hazard si racconta e lo fa anche su un argomento che è stato fonte di discussione in questo avvio di stagione: il suo peso.

Nell’intervista rilasciata a L’Equipe si è parlato non solo del corteggiamento del Psg, ma anche della tendenza del belga a prendere qualche kilo di troppo. Con tutta onestà, e con un pizzico di autoironia, Hazard ha ammesso: “Qualche kilo in più? Lo ammetto e non lo nascondo. Quando sono in ferie, sono in ferie. Altrimenti che vacanze sarebbero? Sono una persona che prende peso facilmente. Quando avevo 18 anni pesavo 72 kg. Poi ho guadagnato massa muscolare fino a 75 kg. Nei giorni peggiori arrivo a 77 kg ma quest’estate sono arrivato a 80. Ho perso tutto in dieci giorni. Per fortuna il mio fisico di permette di farlo”.