Hazard con Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr? Ha fatto visita a Rudi Garcia

Non solo le solite voci di mercato. Pare proprio esserci qualcosa di più relativamente al futuro di Eden Hazard all'Al-Nassr . Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo al club arabo, potrebbe esserci anche un altro colpo ad effetto con il belga che piace, e non potrebbe essere altrimenti, alla società.

Dalla Spagna, ed in particolare El Chiringuito, sono convinti che l'asso ex Chelsea sarebbe molto gradio all'Al-Nassr e a mister Rudi Garcia che lo conosce molto bene dai tempo del Lille.

Il media iberico, sempre molto vicino alle vicende dei Blancos, ha pizzicato proprio Hazard che ha fatto visita all'allenatore ed in particolare è entrato nel suo ufficio. Esattamente come capitato a CR7 con gli ex compagni del Real Madrid, potrebbe essere che Hazard abbia voluto salutare appunto il suo ex allenatore ai tempi del Lille. Ma c'è chi giura che potrebbe esserci sotto un futuro possibile trasferimento del giocatore in Arabia...