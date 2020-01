Hazard confessa: “Ho preso 5 kg in estate. Potevo firmare col Real Madrid prima ma…”

Interessante intervista rilasciata da Eden Hazard a Sport/Foot Magazine e riportata da AS. L’attaccante del Real Madrid ha parlato del suo approdo in Spagna, del sovrappeso avuto al suo arrivo in maglia blanca ma anche del suo rapporto di ammirazione nei confronti del tecnico Zinedine Zidane.

ARRIVO – “Per me era un sogno firmare per il Real Madrid. Fin da piccolo, quando giocavo nel giardino di casa sognavo di essere un calciatore del Real Madrid. Non andavamo mai a Madrid con la mia famiglia perché era troppo distante dal Belgio, ma io sapevo che un giorno avrei giocato con quella maglia”, ha detto Hazard. “Questa estate, al mio arrivo, ho preso 5 kg. Non ho vergogna a dirlo. Quando sono in vacanza sono in vacanza, ma il mio fisico mi permette di rimettermi in forma subito. Al Lille ero 72-73, poi al Chelsea anche 75 quando mettevo massa muscolare. Poi questa estate 80 ma ho perso tutto in 10 giorni”.

RETROSCENA – E sul suo arrivo, forse con una stagione di ritardo al Real, Hazard ha raccontato: “Dopo il mondiale del 2018 il Real Madrid voleva prendermi ma il Chelsea non ha voluto. Ma anche nel 2016 Zidane mi disse che sarebbe stato bello che fossi andato al Real. Quando ti chiama e ti dice una cosa simile è sempre serio”. E ancora su Zidane: “Cosa mi piace di lui? Ama i suoi giocatori e quando lo guardi vedi come si diverte anche ad insegnarti. Quando lo guardavo non pensavo a come dribblava tutti, ma a come voleva far fare bene ai compagni e giocare di squadra”.