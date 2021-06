Hazard, cuore blancos: “Non mi vedo in altra squadra che non sia il Real Madrid”

Parla il belga tra Euro 2020 e futuro nel Real Madrid

Redazione ITASportPress

Ha voglia di riscattare una stagione davvero anonima e ricca solo di polemiche. Eden Hazard proverà a far ricredere sul proprio conto a partire dall'Europeo con il Belgio. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, come riportano i media locali, il fantasista del Real Madrid ha parlato del suo stato di forma e dei suoi problemi fisici dando uno sguardo al prossimo futuro e non solo...

EURO 2020 - "Quando sarò a disposizione? Valuteremo tutto con lo staff medico e con l'allenatore. Ho saltato l'ultima partita con il Real a causa di un piccolo fastidio alla coscia. Da quel momento mi sono riposato un po' e fisicamente devo ancora prepararmi. Ho messo nel mirino il prossimo 12 giugno per la nostra sfida d'esordio", ha spiegato Hazard. "Personalmente non voglio scendere in campo se sento dolore o disagio. Voglio essere al massimo. Penso di non essere così lontano da 100%, ho solo bisogno di trovare il ritmo partita".

CONDIZIONI - Un ritmo partita mai trovato al Real madrid: "Qualche mese fa ho dovuto scegliere se togliere o meno la placca che porto alla caviglia da marzo 2020. Non toglierla prima è stata una scelta fatta di concerto con la società. La mia caviglia avrebbe potuto indebolirsi ulteriormente. Penso che ora sia giunto il momento di toglierla dato che ho sensazioni migliori. Comunque avevo già avuto la placca quando ero al Chelsea e ho passato due stagioni senza alcun infortunio".

FUTURO - Nel corso della conferenza stampa Hazard ha avuto modo di parlare anche del suo futuro ancora nel Real Madrid: "Non mi vedo in un’altra squadra che non sia Real Madrid. Conosco me stesso e so che se sono pronto per giocare, posso fare grandi cose con questo club", ha assicurato il belga. "Prima voglio essere concentrato sull’Europeo ma poi voglio fare grandi cose per il Real la prossima stagione".