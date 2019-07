Hazard cuore Blues: un particolare svela il suo amore per il Chelsea

Si sa, al cuor non si comanda. Figurarsi se la separazione è avvenuta recentemente. Eden Hazard ha scelto il Real Madrid dopo tanti anni al Chelsea, ma non ha dimenticato l’affetto del popolo Blues. Così, come hanno fatto notare i tabloid inglesi, il fantasista belga conserva ancora una cover del cellulare davvero singolare. Infatti, alcune foto che ritraggono il giocatore intento a salutare i tifosi, svelano un dettaglio non secondario: a giudicare dall’immagine utilizzata per ricoprire il dorso del telefonino, in casa Hazard i figli indossano ancora la maglia del Chelsea. Insomma, nonostante il trasferimento da Londra a Madrid, l’affetto per il club vincitore dell’ultima Europa League non è affatto venuto meno.