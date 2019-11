Hazard, cuore da ex: “Chelsea? Lampard può diventare il migliore al mondo. E senza il blocco al mercato…”

È stato uno dei simboli della recente storia del Chelsea, Eden Hazard adesso è passato al Real Madrid ma non ha mai perso di vista l’ambiente blues.

Parlando ai microfoni di Sky Sports, il belga ha detto la sua sul nuovo ciclo con Frank Lampard alla guida della squadra esaltando le doti del tecnico e le capacità del gruppo londinese.

IN ALTO – Ancora legato al Chelsea, Hazard ha rilasciato parole al miele per la sua ex squadra: “Lampard? Non lo conosco come allenatore, ma solo come giocatore. Credo comunque sia assolutamente bravo. Il suo lavoro in così poco tempo è già incredibile. Penso possa diventare tra i migliori allenatore del mondo“. E come la guida tecnica, anche lo stesso Chelsea può, forse, aspirare a qualcosa di grande: “La cosa veramente bella è che hanno un gruppo formato da tanti giovani e possono fare bene giocando come squadra. Sono fortunati ad avere tanti giocatori giovani ma con tanta qualità. Non so se il blocco al mercato sia una cosa positiva per loro. Magari con due innesti sarebbero potuti andare in testa alla Premier League. In ogni caso li guardo sempre e faccio il tifo per loro. Vederli giocare bene è sempre un piacere. Ho ancora tanti amici a Londra”.