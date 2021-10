Hazard di nuovo al Chelsea: lo vuole personalmente Abramovich

Il belga potrebbe tornare dove "è diventato grande"

Redazione ITASportPress

Eden Hazard potrebbe fare ritorno al Chelsea dopo la parentesi infelice e sfortunata al Real Madrid. Ne è convinto El Nacionalche spiega come in casa dei londinesi sia il patron RomanAbramovich in persona a muoversi per riavere il fantasista belga.

Secondo quanto si apprende, il presidente del Chelsea starebbe valutando varie opzioni per rafforzare la rosa a disposizione di Tuchel in modo da mantenere la propria leadership in Europa e, ovviamente, competere ancora di più in Premier League. In tal senso, una delle priorità sarebbe proprio il ritorno di Eden Hazard a Londra.

L'esperienza del belga al Real Madrid è stata fin qui un fallimento per colpa dei tanti problemi fisici avuti e il presidente Blues spera di poter concordare con Florentino Perez un prezzo conveniente per il grande ritorno. Si parla di circa 50 milioni di euro che potrebbero diventare qualcosa in più su richiesta dei Blancos.

Hazard si era trasferito al Real Madrid solamente nell'estate del 2019 per 115 milioni di euro e attualmente ha un contratto in scadenza nel 2024.