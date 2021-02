Hazard di nuovo infortunato, il ct del Belgio Martinez: “Non immagino un Europeo senza Eden”

Ennesimo stop per il talento belga Eden Hazard che da quando si è trasferito al Real Madrid ha dovuto fare i conti con una forma fisica scadente dettata soprattutto dai tanti infortuni subiti. Il recente problema accusato ha fatto ancora una volta scattare le polemiche e tanta negatività intorno al calciatore che, però, è stato difeso a spada tratta dal ct della sua Nazionale Roberto Martinez.

Belgio, ct Martinez sta con Hazard

Intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws, l’allenatore della squadra belga ha parlato proprio di Hazard e della negatività attorno a lui negli ultimi tempi: “Ha avuto molta sfortuna ma dobbiamo smetterla di essere così negativi. Ho la sensazione che quando tornerà, farà ancora bene”, ha detto Martinez che poi ha proseguito anche in ottica Europeo: “È uno dei nostri grandi leader, non voglio nemmeno pensare che lui, così come Courtois, Lukaku o de Bruyne, possa mancare ai prossimi appuntamenti”.