Hazard di ritorno al Lille, il presidente apre: “Non è impossibile…”

Il belga ha deluso al Real Madrid e potrebbe fare ritorno dove tutto è iniziato

Un ritorno dall'alto tasso emotivo. Eden Hazard potrebbe vestire nuovamente la maglia del Lille , club francese nel quale la sua carriera ha avuto inizio. Dopo essere stato venduto al Chelsea e successivamente al Real Madrid , l'attaccante belga non ha più trovato quelle prestazioni che, in maglia Blues, lo avevano fatto diventare uno dei calciatori più forti del mondo. Ecco perché, per ritrovare "l'Hazard perduto", il presidente del Lille Olivier Letang sarebbe disposto ad accoglierlo in Ligue 1.

Il numero uno del club ha parlato a L'Equipe du Soir proprio delle possibilità di vedere Hazard al Lille, ancora: "Un ritorno di Hazard al Lille? Non è impossibile vederlo qui. Se necessario vado in Spagna", ha detto Letang rispondendo alla domanda precisa sull'eventuale operazione. "Può sembrare qualcosa di impossibile. Hazard è ovviamente un giocatore incredibile, con tante qualità. Ma ricordiamo che in questo momento è un giocatore del Real Madrid ed è sotto contratto con loro". L'esterno belga classe '91 come detto aveva iniziato a stupire con la maglia dei Mastini in Francia prima del passaggio al Chelsea e quello successivo ai Blancos.