Hazard è costato 72.258 euro al minuto al Real Madrid. E gli infortuni sono colpa… dello stress

Situazione delicata in Spagna per il Real Madrid. Da una parte Zinedine Zidane e i risultati che fino ad ora mancano ai blancos. Dall’altra, uno dei simboli del fallimento merengues degli ultimi mesi: Eden Hazard.

Il calciatore belga è stato profumatamente pagato nella scorsa finestra di mercato estiva del 2019 ben oltre i 100 milioni di euro. Una cifra che, visti i continui problemi fisici del calciatore, ad oggi, non ha avuto il seguito desiderato. Il noto quotidiano AS ha provato a calcolare quanto effettivamente sia costato l’investimento sull’ex Chelsea al Real Madrid. Le somme., sono davvero importanti…

Hazard: quanto costi al Real Madrid

Più che per i gol, gli assist e le sue giocate, Hazard si è distinto per i tanti, troppi, infortuni avuti. Sono ben 9 gli stop avuti dal suo arrivo al Real, di cui uno per la positività al Covid-19. Davvero un impatto negativo per il belga che ha fin qui collezionato solo 28 presenze tra la scorsa stagione e l’annata in corso.

E sulla scia di questi dati davvero “miseri”, AS ha deciso di calcolare quanto il giocatore sia effettivamente costato alla società di Florentino Perez. Parliamo di 72.258 euro ogni minuto che è sceso in campo. Una cifra che è emersa dividendo i minuti per il costo del cartellino e per il suo ingaggio durante questi primi 18 mesi passati nel centro sportivo di Valdebebas. Oltre al prezzo per minuto, balza alla vista un altro dato, quello del costo a partita: ben 4.8 milioni di euro. I suoi gol, invece, sono costati 44.8 milioni.

A chiudere il quadro davvero catastrofico fino ad ora dell’esperienza di Hazard al Real Madrid è stato Kris Van Crombrugge, medico della Nazionale belga che nelle scorse ore era stato interpellato da Laatste Niews per dare un giudizio sui problemi del giocatore. Il motivo dei suoi tanti infortuni potrebbe essere ricondotto… allo stress di giocare in maglia blanca. “Penso che Hazard abbia superato il limite e stia spingendo un po’ troppo il suo fisico. A Madrid le aspettative sono alte. Eden dà l’impressione di essere piuttosto impermeabile alle pressioni, ma nessuno sfugge allo stress, che può avere un impatto sui muscoli. Penso che il suo tono muscolare sia un po’ troppo alto in questo momento e questo può aumentare le possibilità di infortunio”.