Hazard fa felice… il Chelsea: premio in denaro dal Real Madrid per vittoria Champions

Il belga fa ricco il suo ex club

Ha voglia di dimostrare il suo valore dopo le ultime annate al Real Madrid decisamente sotto le attese. Parliamo di Eden Hazard che nelle scorse ore ha comunque potuto sollevare al cielo la Champions League dopo il trionfo dei Blancos contro il Liverpool. Il belga, 31 anni, è entrato a far parte della squadra spagnola nel 2019, ma non ha ancora dimostrato quanto ci si aspettava dopo il suo acquisto dal Chelsea .

Proprio i Blues, adesso, possono sorridere. Non solo per il risultato sportivo ottenuto dalla loro ex stella ma soprattutto perché tale traguardo porterà nelle loro casse altri 15 milioni di sterline, frutto degli accordi sulla cessione proprio del classe 1991.

Come spiegato dal Sun, il Real Madrid ha pagato 115 milioni di euro per il giocatore del Chelsea londinese, ma l'accordo prevedeva bonus in caso di eventuali successi del club spagnolo. Da quanto si apprende sarebbero in arrivo ulteriori 15 milioni nelle casse della società di Londra per la vittoria della Champions League. Già nel 2020, il Real Madrid aveva pagato al club londinese 20 milioni dopo aver vinto la Liga.